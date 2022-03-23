Nestle заявила, что выводит из РФ бренды KitKat и Nesquik
14:24 23 марта Киев, Украина
Компания Nestle
заявила, что выводит из РФ бренды KitKat и Nesquik. При этом другие бренды, которые несут "социальную значимость", будут продолжать завозить в страну. Пытаются усидеть на двух стульях?
"Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России", - отмечается в заявлении.
В компании также сообщили, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от войны, котрую развязала Россия
в Украине.
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