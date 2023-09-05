Lego запустят продажу конструктора со шрифтом Брайля, чтобы дети с недостатками зрения научились читать сенсорный алфавит, пишет The Guardian.
Со следующего месяца покупатели смогут приобрести пачки кирпичиков, имеющих шпильки. Они соответствуют версии цифр и букв шрифтом Брайля с печатной версией для домашнего использования.
Раньше компания бесплатно предоставляла такой конструктор нескольким школам и службам, занимающимся с незрячими детьми, а теперь запускает их в массовую продажу.
Европейский союз незрячих (EBU) говорит, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, а также способствует более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для слабовидящих.
Со следующего месяца покупатели смогут приобрести пачки кирпичиков, имеющих шпильки. Они соответствуют версии цифр и букв шрифтом Брайля с печатной версией для домашнего использования.
Раньше компания бесплатно предоставляла такой конструктор нескольким школам и службам, занимающимся с незрячими детьми, а теперь запускает их в массовую продажу.
Европейский союз незрячих (EBU) говорит, что знание шрифта Брайля улучшает орфографию, чтение и письмо, а также способствует более высокому уровню образования и лучшим возможностям трудоустройства для слабовидящих.
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