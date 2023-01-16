SpaceX запустила ракету Falcon Heavy для Космических сил США

09:10 16 января Киев, Украина





Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon Heavy, которая должна вывести на орбиту американский военный спутник

Ракета стартовала с космического центра Кеннеди во Флориде.

Старт миссии USSF-67 состоялся 15 января в 17:56 по местному времени (00:56 16 января по Киеву). Полезный груз ракеты – спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2 (CBAS-2). Falcon Heavy должен вывести его на геостационарную орбиту на высоте около 35 700 км над Землей.



В Космических силах США объяснили, что спутник-ретранслятор должен расширить возможности связи для военного командования. В частности, он улучшит работу военной спутниковой связи.



Кроме того, на Falcon Heavy размещен адаптер полезной нагрузки Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A. Он позволяет вывести на орбиту до шести спутников малого размера.



Компоненты ракеты-носителя после использования успешно приземлились на стартовую площадку.