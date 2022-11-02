Gap закрывает все магазины в россии и уходит с рынка

Крупный американский ретейлер одежды Gap решил закрыть все магазины в россии и уйти из страны. Продавать бизнес компания не планирует, сообщают росСМИ.
Всего у компании на текущий момент 11 магазинов: десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. В июне магазинов было вдвое больше — 23 точки. Однако они закрываются по мере распродажи остатков и нахождения собственниками помещения новых арендаторов. Процесс свертывания бизнеса в рф завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров.
Всего у компании на текущий момент 11 магазинов: десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. В июне магазинов было вдвое больше — 23 точки. Однако они закрываются по мере распродажи остатков и нахождения собственниками помещения новых арендаторов. Процесс свертывания бизнеса в рф завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров.
Компания Gap объявила о приостановке поставок вещей в россию 10 марта, однако они продолжались летом 2022 года, писало агентство Reuters.
Ранее об уходе из россии объявил шведский ретейлер Hennes & Mauritz (H&M). С августа магазины бренда распродают остатки и закрываются. Также испанский холдинг Inditex заявил об уходе из россии большинства своих брендов, среди которых Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull& Bear, Stradivarius и Oysho. Магазины Zara будут работать под новым названием «Новая мода» (New fashion), и в них будет представлена лишь часть коллекции бренда.
Ранее об уходе из россии объявил шведский ретейлер Hennes & Mauritz (H&M). С августа магазины бренда распродают остатки и закрываются. Также испанский холдинг Inditex заявил об уходе из россии большинства своих брендов, среди которых Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull& Bear, Stradivarius и Oysho. Магазины Zara будут работать под новым названием «Новая мода» (New fashion), и в них будет представлена лишь часть коллекции бренда.
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