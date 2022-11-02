Gap закрывает все магазины в россии и уходит с рынка

16:32 02 ноября Киев, Украина

Крупный американский ретейлер одежды Gap решил закрыть все магазины в россии и уйти из страны. Продавать бизнес компания не планирует, сообщают росСМИ.



Всего у компании на текущий момент 11 магазинов: десять в Москве и один в Санкт-Петербурге. В июне магазинов было вдвое больше — 23 точки. Однако они закрываются по мере распродажи остатков и нахождения собственниками помещения новых арендаторов. Процесс свертывания бизнеса в рф завершится после исчерпания любых оставшихся запасов товаров.