Google закрывает российский офис

07:33 19 мая Киев, Украина

Офис Google россия после "ареста банковского счета" не может продолжать работу и закрывается, сообщает пресс-служба компании.

"Арест банковского счета "Google Россия" сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в частности сохранение сотрудников и оплату труда, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств", - заявил представитель компании.

Google продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов компании - "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play - для пользователей из россии, несмотря на намерение российской "дочки" инициировать собственное банкротство.



российская структура Google – ООО "Гугл" намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. С 22 марта 2022 года компания "предрекает собственное банкротство и невозможность выполнения денежных обязательств".



Известно, что сумма оборотного штрафа по Google выросла более чем на 500 млн рублей за счет назначенного исполнительного сбора.

Согласно информации банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), помимо оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей, компания обязана выплатить 505 534 136 рублей по искам Роскомнадзора.



Компанию признали виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ – "повторное правонарушение, связанное с неудалением информации владельцем ресурса в интернете".



Срок добровольной уплаты штрафа истек 19 марта 2022 года. В конце апреля приставы возбудили против компании дело о принудительном взыскании штрафа.