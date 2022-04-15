GitHub заблокировал ряд российских аккаунтов

21:15 15 апреля Киев, Украина

GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», Альфа‑банка и других российских пользователей. Для отмены санкции нужно ответить на вопросы о Крыме, Сирии и ЛДНР



Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub заблокировал аккаунты «Сбера», Альфа-банка, а также еще десятка компаний и индивидуальных разработчиков.



Некоторым пользователям веб-сервиса на почту пришло письмо, в котором рекомендуется подать апелляцию на блокировку аккаунта. Индивидуальным разработчикам предлагают ответить на вопросы о посещении Крыма, Северной Кореи, Кубы, Сирии и ЛДНР. Владельцев корпоративных аккаунтов спрашивают об отношениях их организаций с этими странами и регионами, а также, ездили ли туда члены руководства компании.

«Если вы и ваша организация не находитесь в Северной Корее, Сирии, Крыму, Донецкой Народной Республике (ДНР) или Луганской Народной Республике (ЛНР) и не подпадаете под экономические санкции США, заполните форму ниже, чтобы подтвердить свою учетную запись», — сказано в начале анкеты.

Как отмечает автор заметки, блокировать аккаунты российских пользователей на GitHub начали 13 апреля. В случае ограничения доступа к корпоративному аккаунту, им можно пользоваться еще в течение «пары часов». В случае блокировки личного аккаунта, доступ к нему ограничивается моментально.