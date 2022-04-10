YouTube заблокировал канал Госдумы РФ

11:42 10 апреля Киев, Украина





«На своем канале "Дума ТВ" делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами. Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки», — говорится в сообщении.



Решение YouTube уже прокомментировали несколько представителей российских властей. Главный вывод — платформу ждет скорая блокировка в России.



Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас: «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор». Принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал канал «Дума ТВ». По словам владельцев аккаунта, на момент блокировки у него было 145 тысяч подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.«На своем канале "Дума ТВ" делилась эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и авторскими программами. Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки», — говорится в сообщении.Решение YouTube уже прокомментировали несколько представителей российских властей. Главный вывод — платформу ждет скорая блокировка в России.Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас: «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор».



Официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».



Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации».







