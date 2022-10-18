Google заблокировал аккаунты Совета Федерации россии на YouTube

Google заблокировал аккаунты Совета Федерации и связанного с ним телеканала «Вместе-рф» на видеохостинге YouTube. Вся информация удалена без возможности восстановления.
В компании Google объяснили свое решение соблюдением законов о санкциях против россии. Палата попала под ограничения США 30 сентября в связи с "референдумами" об аннексии четырех оккупированных областей Украины.
На каналах Совета Федерации и «Вместе-рф» было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Там публиковались прямые трансляции заседаний, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, программы по истории россии. Аккаунты были созданы более 8 лет назад.
YouTube начал блокировать каналы российских властей и пропагандистов после начала войны в Украине. 9 апреля «под нож» попал канал «Дума ТВ», освещавший работу Госудумы. Также сервис перекрыл доступ к нескольким брифингам официального представителя МИД россии марии захаровой, видеороликам с бывшим главой «Роскосмоса» дмитрием рогозиным и удалил канал пропагандиста владимира соловьева.
В компании Google объяснили свое решение соблюдением законов о санкциях против россии. Палата попала под ограничения США 30 сентября в связи с "референдумами" об аннексии четырех оккупированных областей Украины.
На каналах Совета Федерации и «Вместе-рф» было более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Там публиковались прямые трансляции заседаний, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов, программы по истории россии. Аккаунты были созданы более 8 лет назад.
YouTube начал блокировать каналы российских властей и пропагандистов после начала войны в Украине. 9 апреля «под нож» попал канал «Дума ТВ», освещавший работу Госудумы. Также сервис перекрыл доступ к нескольким брифингам официального представителя МИД россии марии захаровой, видеороликам с бывшим главой «Роскосмоса» дмитрием рогозиным и удалил канал пропагандиста владимира соловьева.
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