Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов известных медиа

Соцсеть Twitter заблокировала учетные записи ряда журналистов известных американских медиа, таких как "Голос Америки", CNN, The New York Times и The Washington Post.Как пишет "Голос Америки", старший корреспондент издания Стив Херман оказался среди нескольких американских журналистов, чьи аккаунты в соцсети оказались заблокированы вечером 15 декабря. Его подписчики при попытке зайти на его страницу увидели пустой экран и сообщение о прекращении действия аккаунта.Такие же сообщения можно было увидеть в аккаунтах корреспондентов телеканала CNN, газет New York Times и Washington Post, а также независимых журналистов.Пока не ясно, почему действие всех этих аккаунтов было прекращено. Письмо "Голоса Америки" с запросом о комментарии, отправленном на электронный адрес для обращений СМИ, на сайте компании, вернулось с сообщением "доставка не удалась".Издание отмечает, что многие из заблокированных журналистов публиковали статьи или размещали сообщения об изменениях в Twitter, которые начались после прихода нового владельца компании Илона Маска.Представитель New York Times заявил, что прекращение действия аккаунтов соцсети нескольких известных журналистов, в частности Райана Мака из New York Times, является сомнительным и печальным.