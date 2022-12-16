Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов известных медиа

14:10 16 декабря Киев, Украина





Как пишет "Голос Америки", старший корреспондент издания Стив Херман оказался среди нескольких американских журналистов, чьи аккаунты в соцсети оказались заблокированы вечером 15 декабря. Его подписчики при попытке зайти на его страницу увидели пустой экран и сообщение о прекращении действия аккаунта.



Такие же сообщения можно было увидеть в аккаунтах корреспондентов телеканала CNN, газет New York Times и Washington Post, а также независимых журналистов.



Пока не ясно, почему действие всех этих аккаунтов было прекращено. Письмо "Голоса Америки" с запросом о комментарии, отправленном на электронный адрес для обращений СМИ, на сайте компании, вернулось с сообщением "доставка не удалась".



Издание отмечает, что многие из заблокированных журналистов публиковали статьи или размещали сообщения об изменениях в Twitter, которые начались после прихода нового владельца компании Илона Маска.



Представитель New York Times заявил, что прекращение действия аккаунтов соцсети нескольких известных журналистов, в частности Райана Мака из New York Times, является сомнительным и печальным. Соцсеть Twitter заблокировала учетные записи ряда журналистов известных американских медиа, таких как "Голос Америки", CNN, The New York Times и The Washington Post.Как пишет "Голос Америки", старший корреспондент издания Стив Херман оказался среди нескольких американских журналистов, чьи аккаунты в соцсети оказались заблокированы вечером 15 декабря. Его подписчики при попытке зайти на его страницу увидели пустой экран и сообщение о прекращении действия аккаунта.Такие же сообщения можно было увидеть в аккаунтах корреспондентов телеканала CNN, газет New York Times и Washington Post, а также независимых журналистов.Пока не ясно, почему действие всех этих аккаунтов было прекращено. Письмо "Голоса Америки" с запросом о комментарии, отправленном на электронный адрес для обращений СМИ, на сайте компании, вернулось с сообщением "доставка не удалась".Издание отмечает, что многие из заблокированных журналистов публиковали статьи или размещали сообщения об изменениях в Twitter, которые начались после прихода нового владельца компании Илона Маска.Представитель New York Times заявил, что прекращение действия аккаунтов соцсети нескольких известных журналистов, в частности Райана Мака из New York Times, является сомнительным и печальным.

"Ни New York Times, ни Райан не получили никаких разъяснений, почему это произошло. Мы надеемся, что учетные записи всех этих журналистов будут возобновлены, и что твиттер предоставит удовлетворительные разъяснения своих действий", - сказал он.

Представитель CNN сказал, что телеканал обратился в Twitter с просьбой объяснить, и на основе этого ответа компания "переоценит наши отношения".

"Импульсивное и необоснованное отстранение ряда репортеров, в том числе Дони О'Салливана из CNN, вызывает беспокойство, но не удивляет. Восходящая нестабильность Twitter должна вызывать невероятную обеспокоенность у всех, кто пользуется соцсетью", – сказал спикер.

Как отмечает телеканал, 14 декабря был заблокирован Twitter-аккаунт @elonjet, отслеживавший передвижение частного самолета Маска в реальном времени. Это произошло после того, как Twitter ввел новые правила, запрещающие учетные записи, отслеживающие местонахождение людей. Маск также заблокировал все аккаунты, связанные с такой информацией. Ранее в Twitter не существовало никаких ограничений, связанных с рассылкой о местонахождении.



CNN пишет, что Маск ложно утверждал, что CNN пишет, что Маск ложно утверждал, что журналисты нарушили его новую политику "доксинга"*, распространив его местонахождение в прямом эфире. Он назвал эту информацию "координатами убийства". Некоторые из заблокированных репортеров, недавно писали об аккаунте @elonjet.

*Доксинг – незаконное распространение личных данных в Интернете