Google временно отключает данные о дорожном движении в Израиле и Секторе Газа

14:13 24 октября Киев, Украина

Google от Alphabet Inc. отключает текущие данные об условиях дорожного движения в Израиле и Секторе Газа для своих приложений Maps и Waze по просьбе израильских военных перед возможным наземным вторжением в Газу.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя компании.

"Как мы делали раньше во время конфликтных ситуаций и в ответ на развитие ситуации в регионе, мы временно отключили возможность просмотра реальных условий дорожного движения и информации о занятости по соображениям безопасности местных общин", – сказал представитель Google.

В частности, Google удаляет данные о скоплении людей в Израиле и Секторе Газа в реальном времени по просьбе Армии обороны Израиля.



Отмечается, что компания приняла аналогичные меры в Украине в прошлом году после вторжения россии, выключив данные о движении транспортных средств и пешеходов в реальном времени.



Хотя Maps и Waze не будут отображать пробки в реальном времени, водители, использующие навигационные системы, будут продолжать получать приблизительное время прибытия на основе реальных условий.



Израильский технический сайт GeekTime, первым сообщивший об этой разработке, заявил, что приложение Maps от Apple Inc. также выполнил запрос израильской армии.