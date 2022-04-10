YouTube в России грозят заблокировать, его "приговорили" в МИД РФ

Россия все ближе и ближе становится к Северной Корее. Не по территории, а по изоляции своего населения от информационного мирового простора. Как заявила в субботу, 9 апреля, представитель МИД России Мария Захарова, "YouTube себе приговор подписал".

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - написала она.

Такое заявление Захарова сделала после того, как Google заблокировал YouTube-канал Дума ТВ - официальной канал Госдумы России.

Ранее Роскомнадзор заявил, что видеохостинг YouTube занимается терроризмом. Россия потребовала от платформы прекратить трансляцию "антироссийских" роликов, которые появились в течение последних нескольких недель.

Перед этим YouTube заблокировал каналы российских пропагандистских государственных медиа по всему миру.