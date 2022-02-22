Disney увольняет 28 000 сотрудников

Руководство Американской компании Walt Disney вынуждено сократить штат своих сотрудников. Причиной этому послужила пандемия коронавируса, которая вызвала серьезные экономические проблемы, для решения которых компания вынуждена сократить 28 тысяч работников.
Об этом во вторник, 29 сентября, сообщило агентство Bloomberg.
"Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес", - заявило руководство компании.
Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.
В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в Штатах.
По последним данным, в США зафиксировано 7,4 миллиона случаев коронавируса, из них 4,6 миллиона закончились выздоровлением и более 200 тысяч - смертью. Штаты лидируют в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19.
"Каким бы душераздирающим ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес", - заявило руководство компании.
Как уточнили в агентстве, под сокращение подпадают сотрудники тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также члены руководства. Больше половины из них трудились неполный рабочий день.
В целом до начала пандемии в компании насчитывалось около 100 тысяч работников в Штатах.
По последним данным, в США зафиксировано 7,4 миллиона случаев коронавируса, из них 4,6 миллиона закончились выздоровлением и более 200 тысяч - смертью. Штаты лидируют в мире по заболеваемости и смертности от COVID-19.
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