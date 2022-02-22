Disney увольняет 28 000 сотрудников

06:33 30 Сентябрь Киев, Украина

Руководство Американской компании Walt Disney вынуждено сократить штат своих сотрудников. Причиной этому послужила пандемия коронавируса, которая вызвала серьезные экономические проблемы, для решения которых компания вынуждена сократить 28 тысяч работников.