SpaceX успешно запустила спутник SATRIA-1 для Индонезии

Космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту Земли первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1. Запуск спутника произошел из Флориды.
Об этом сообщает Space.com.
Ракета Falcon 9, укомплектованная телекоммуникационным спутником SATRIA-1, стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, взлетев 19 июня в 01:21 по киевскому времени. Отмечается, что запуск ракеты был задержан на 15 минут из-за сильного ветра.
Через 8,5 минут после старта ракета-носитель первой ступени Falcon 9 вернулась на Землю для вертикального приземления на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане у побережья Флориды.
В то же время, верхняя ступень ракеты продолжала перемещать SATRIA-1 на геосинхронную орбиту, в конце концов развернув там спутник менее чем через 37 минут после старта.
Согласно описанию миссии SpaceX, это был двенадцатый запуск и посадка конкретного ракетного носителя.
SATRIA-1, полное название которого "Спутник Республики Индонезия" будет использоваться для правительства Индонезии компанией PSN.
Как сообщает индонезийское новостное агентство Antara, после вывода на орбиту и активации спутник, имеющий пропускную способность в 150 гигабайтов в секунду, начнет обслуживать более 50 тысяч общественных учреждений, расположенных на самых отдаленных и беднейших юго-восточных островах Индонезии.
Министр коммуникационных и информационных технологий Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что используя SATRIA-1 у властей Индонезии "появится возможность обеспечить доступ в интернет для жителей тех регионов страны, куда невозможно провести оптическое волокно".
Об этом сообщает Space.com.
Ракета Falcon 9, укомплектованная телекоммуникационным спутником SATRIA-1, стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, взлетев 19 июня в 01:21 по киевскому времени. Отмечается, что запуск ракеты был задержан на 15 минут из-за сильного ветра.
Через 8,5 минут после старта ракета-носитель первой ступени Falcon 9 вернулась на Землю для вертикального приземления на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане у побережья Флориды.
В то же время, верхняя ступень ракеты продолжала перемещать SATRIA-1 на геосинхронную орбиту, в конце концов развернув там спутник менее чем через 37 минут после старта.
Согласно описанию миссии SpaceX, это был двенадцатый запуск и посадка конкретного ракетного носителя.
SATRIA-1, полное название которого "Спутник Республики Индонезия" будет использоваться для правительства Индонезии компанией PSN.
Как сообщает индонезийское новостное агентство Antara, после вывода на орбиту и активации спутник, имеющий пропускную способность в 150 гигабайтов в секунду, начнет обслуживать более 50 тысяч общественных учреждений, расположенных на самых отдаленных и беднейших юго-восточных островах Индонезии.
Министр коммуникационных и информационных технологий Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что используя SATRIA-1 у властей Индонезии "появится возможность обеспечить доступ в интернет для жителей тех регионов страны, куда невозможно провести оптическое волокно".
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