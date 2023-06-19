SpaceX успешно запустила спутник SATRIA-1 для Индонезии

15:55 19 июня Киев, Украина

Космическая компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту Земли первый интернет-спутник Индонезии SATRIA-1. Запуск спутника произошел из Флориды.

Об этом сообщает Space.com.

Ракета Falcon 9, укомплектованная телекоммуникационным спутником SATRIA-1, стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, взлетев 19 июня в 01:21 по киевскому времени. Отмечается, что запуск ракеты был задержан на 15 минут из-за сильного ветра.

Через 8,5 минут после старта ракета-носитель первой ступени Falcon 9 вернулась на Землю для вертикального приземления на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas, расположенный в Атлантическом океане у побережья Флориды.

В то же время, верхняя ступень ракеты продолжала перемещать SATRIA-1 на геосинхронную орбиту, в конце концов развернув там спутник менее чем через 37 минут после старта.

Согласно описанию миссии SpaceX, это был двенадцатый запуск и посадка конкретного ракетного носителя.

SATRIA-1, полное название которого "Спутник Республики Индонезия" будет использоваться для правительства Индонезии компанией PSN.

Как сообщает индонезийское новостное агентство Antara, после вывода на орбиту и активации спутник, имеющий пропускную способность в 150 гигабайтов в секунду, начнет обслуживать более 50 тысяч общественных учреждений, расположенных на самых отдаленных и беднейших юго-восточных островах Индонезии.

Министр коммуникационных и информационных технологий Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что используя SATRIA-1 у властей Индонезии "появится возможность обеспечить доступ в интернет для жителей тех регионов страны, куда невозможно провести оптическое волокно".