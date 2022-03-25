Spotify уйдет из России

Стриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России, начиная с апреля, сообщает шведская газета Dagens Nyheter, ссылаясь на заявление компании.
В Spotify заявили, что стремились к тому, чтобы сервис продолжал работу в России, и у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации.
В Spotify заявили, что стремились к тому, чтобы сервис продолжал работу в России, и у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации.
В компании считают, что это может угрожать сотрудникам Spotify и, возможно, слушателям.
Ранее компания закрыла свой российский офис, открытый в рамках исполнения закона о «приземлении». Также компания остановила все возможности монетизации из России.
Spotify работает в России с июля 2020 года. В Spotify называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.
Spotify работает в России с июля 2020 года. В Spotify называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.
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