Spotify уйдет из России

19:28 25 марта Киев, Украина





В Spotify заявили, что стремились к тому, чтобы сервис продолжал работу в России, и у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации. Стриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России , начиная с апреля, сообщает шведская газета Dagens Nyheter, ссылаясь на заявление компании В Spotify заявили, что стремились к тому, чтобы сервис продолжал работу в России, и у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации.

"Законы, недавно принятые в России, накладывают дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", - говорится в заявлении компании.

В компании считают, что это может угрожать сотрудникам Spotify и, возможно, слушателям.

"Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств мы пришли к сложному решению полностью прекратить нашу работу в России", - заявили в компании.

Ранее компания закрыла свой российский офис, открытый в рамках исполнения закона о «приземлении». Также компания остановила все возможности монетизации из России.



Spotify работает в России с июля 2020 года. В Spotify называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.