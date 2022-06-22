Tikkurila уходит с российского рынка

20:27 22 июня Киев, Украина

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila, сократившая свой бизнес после вторжения россии в Украину, приняла решение окончательно покинут российский рынок.

Если в 2022 году деятельность компании в рф принесет прибыль, она будет передана некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Об этом говорится в заявлении компании.

В россии у компании три производственные площадки. Компания рассматривает продажу бизнеса или «другой контролируемый выход».

«С начала войны мы продолжали продавать минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам»,— заявили в компании.

Tikkurila отмечает, что не продавала продукцию российским госпредприятиям или авиационной промышленности. Компания приняла решение об уходе, потому что «не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне».



Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе, был основан в 1862 году. Оборот в 2021 году составил €561,5 млн. Производственные площадки есть в 11 странах, продукция продается больше чем в 40 странах. В 2021 году Tikkurila вошла в американский холдинг PPG Industries.



Первый завод в россии был построен в 1995 году, торговые отношения велись с советских времен. В рф компания выпускает краски под брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски».