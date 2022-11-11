12:31 11 ноября Киев, Украина

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с белорусского рынка. В то же время заведения продолжат работать под российским брендом "Вкусно и точка".



Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Рестораны быстрого обслуживания "МакДональдс" под управлением Унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно и точка"", - говорится в сообщении.

При этом McDonald's обещает сохранить все рабочие места, а также гостеприимный сервис, разнообразное меню и высокое качество продукции по доступным ценам.



Точная дата начала работы под брендом "Вкусно – и точка" будет объявлена позже.

Отметим, что рф создала сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" после ухода компании McDonald’s с российского рынка и полной продажи всего российского бизнеса. Первые рестораны открылись 12 июня.