Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с белорусского рынка. В то же время заведения продолжат работать под российским брендом "Вкусно и точка".
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
При этом McDonald's обещает сохранить все рабочие места, а также гостеприимный сервис, разнообразное меню и высокое качество продукции по доступным ценам.
Точная дата начала работы под брендом "Вкусно – и точка" будет объявлена позже.
Точная дата начала работы под брендом "Вкусно – и точка" будет объявлена позже.
Отметим, что рф создала сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" после ухода компании McDonald’s с российского рынка и полной продажи всего российского бизнеса. Первые рестораны открылись 12 июня.
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