Siemens сворачивает бизнес в россии

Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за войны в Украине. Уже начата процедура прекращения производственной и операционной деятельности.
Об говорится в заявлении компании.
В начале марта Siemens уже приостановила все новые операции и международные поставки в россию и Беларусь. Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в россии, в частности, на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание, пояснили в компании. По данным Financial Times, Siemens продолжала выполнять в россии «малый объем сервисных работ».
В россии Siemens представлен двумя компаниями: Siemens и Siemens Energy. Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens является одним из владельцев ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает электровозы, а также электрички «Ласточка».
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