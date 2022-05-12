Siemens сворачивает бизнес в россии

15:33 12 мая Киев, Украина

Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка из-за войны в Украине. Уже начата процедура прекращения производственной и операционной деятельности.

Об говорится в заявлении компании.

«Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние (ситуации. — TМТ) на наших людей и будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру», — рассказал президент Siemens AG Роланд Буш.

В начале марта Siemens уже приостановила все новые операции и международные поставки в россию и Беларусь. Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в россии, в частности, на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание, пояснили в компании. По данным Financial Times, Siemens продолжала выполнять в россии «малый объем сервисных работ».



В россии Siemens представлен двумя компаниями: Siemens и Siemens Energy. Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Siemens является одним из владельцев ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает электровозы, а также электрички «Ласточка».