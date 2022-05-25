08:59 20 декабря Киев, Украина

Проблема задолженности по выплатам заработной платы рабочим может возникнуть у многих производителей. Вот только решают такую проблему все по-разному. Как стало известно, всемирно известная компания Apple сурово наказала компанию Wistron Corp из-за невыплаты зарплаты рабочим. Она приостановила передачу заказов тайваньскому сборщику iPhone - Wistron, которому принадлежит фабрика в индийском штате Карнатака, где производятся бюджетные телефоны iPhone SE.

Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе около тысячи рабочих разгромили завод и офисы Wistron из-за невыплаты зарплаты. Общий ущерб составил около семи миллионов долларов. После разгрома полиция штата арестовала 128 человек, еще 300 были задержаны для допроса.

Издание отмечает, что при приеме на работу рабочим обещали зарплату в 21 тысячу рупий (286 долларов), затем оплата снизилась до 16 тысяч рупий в месяц (217 долларов), а после и вовсе до 12 тысяч рупий (163 доллара).

“Сотрудники Apple и нанятые Apple независимые аудиторы круглосуточно работали над расследованием проблем, возникших на предприятии Wistron в Нарасапуре. Пока эти расследования продолжаются, наши предварительные выводы указывают на нарушения нашего Кодекса поведения поставщиков. Это привело к задержкам выплат некоторым работникам в октябре и ноябре. Мы поместили Wistron на испытательный срок, и они не будут получать от Apple никаких новых заказов, пока не исправят ситуацию”, - говорится в заявлении компании.

В свою очередь Wistron признала, что некоторым работникам завода не платили должным образом.

“Компания приняла решение уволить топ-менеджера, который курировал бизнес фирмы в Индии”, - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря в индийском штате Карнатака рабочие разгромили офис завода, где производятся телефоны Apple. Около тысячи человек собрались перед зданием и требовали выплатить задолженность по зарплате. Конфликт перешел в беспорядки, протестующих разогнали полицейские с дубинками.