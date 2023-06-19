Politico: страна-агрессор рф продолжает покупать западное вооружение в обход санкций

14:16 19 июня Киев, Украина

Россия в обход санкций продолжает покупать западные боеприпасы, в том числе патроны, изготовленные американской компанией Hornady, говорится в расследовании Politico.



Так, журналисты обнаружили видеоролик, в котором наемник ЧВК "Вагнер" "рекомендует" винтовку Orsis T-5000 и рассказывает, что в ней используются западные боеприпасы 338 калибра.



При этом Orsis T-5000 производится московской компанией "Промтехнология", находящейся под санкциями США.



В Politico выяснили, что Промтехнология и другая российская фирма под названием Тетис приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady.

"Информация о закупке такого оборудования прячется на виду: детали сделок - импортеры, поставщики и описания товаров - может найти в Интернете любой, кто имеет доступ к российскому Интернету и понимает международные коды таможенной классификации", - говорят в издании.

Отмечается, что "Промтехнология" в своих декларациях на получение боеприпасов указывает, что патроны Hornady якобы используются в "гражданском нарезном оружии" и "гражданском огнестрельном оружии".



Однако, как отмечают в Politico, такое описание не соответствует действительности, ведь в частности 338 Lapua Magnum не является "охотничьим патроном" – это мощный дальнобойный снаряд, разработанный западными военными в 1980-х годах, который использовали снайперы в Ираке и Афганистане.

Генеральный директор Hornady Стив Горнади отрицал продажу боеприпасов россии во время войны.