Meta создаст новое приложение, которое будет конкурентом для Twitter

18:16 09 июня Киев, Украина

В компании Meta разрабатывают новое приложение, которое может составить конкуренцию Twitter . Руководитель отдела продуктов Meta Крис Кокс показал предварительную версию будущего приложения

Об этом сообщило издание The Verge.



Приложение будет основано на Instagram и будет интегрироваться с ActivityPub, децентрализованным протоколом социальных сетей. Теоретически это позволит пользователям переносить свои аккаунты и подписчиков в другие приложения.



Внутреннее кодовое имя проекта — "Project 92", а для широкой публики рассматривают название Threads, отмечает издание.

"Мы слышали от авторов и общественных деятелей, которые заинтересованы в том, чтобы иметь разумно управляемую платформу и которой, по их мнению, они могут доверять, и на которую можно положиться", — сказал Кокс.

Он добавил, что целью компании при создании приложения была "безопасность, простота использования, надежность", а также обеспечение "стабильного места для создания и роста своей аудитории".



В настоящее время компания Meta договаривается со знаменитостями, в частности, Опрою и Далай-ламой, чтобы они стали первыми пользователями.



Кокс сказал, что программу начали разрабатывать в январе 2023 года, и что Meta откроет доступ "только что сможет".