Meta создаст новое приложение, которое будет конкурентом для Twitter

В компании Meta разрабатывают новое приложение, которое может составить конкуренцию Twitter. Руководитель отдела продуктов Meta Крис Кокс показал предварительную версию будущего приложения
Об этом сообщило издание The Verge.
Приложение будет основано на Instagram и будет интегрироваться с ActivityPub, децентрализованным протоколом социальных сетей. Теоретически это позволит пользователям переносить свои аккаунты и подписчиков в другие приложения.
Внутреннее кодовое имя проекта — "Project 92", а для широкой публики рассматривают название Threads, отмечает издание.
Он добавил, что целью компании при создании приложения была "безопасность, простота использования, надежность", а также обеспечение "стабильного места для создания и роста своей аудитории".
В настоящее время компания Meta договаривается со знаменитостями, в частности, Опрою и Далай-ламой, чтобы они стали первыми пользователями.
Кокс сказал, что программу начали разрабатывать в январе 2023 года, и что Meta откроет доступ "только что сможет".
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