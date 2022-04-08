Bloomberg: россияне одновременно с американскими IT-компаниями атаковали компьютеры республиканцев

И снова россияне: в конце прошлой недели компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США подверглись атакам хакеров, однако взлом и пропажу каких-либо персональных данных в партии отрицают.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам источников, это произошло почти одновременно с атакой «российских» киберпреступников на ряд IT-компаний.
Хакеры входят в группировку APT29, также известную как Cozy Bear, утверждают собеседники агентства. Представитель комитета республиканцев отрицает, что системы были взломаны или какие-либо данные были украдены. Глава штаба Ричард Уолтерс заявил, что в минувшие выходные комитет обнаружил взлом стороннего провайдера — корпорации Synnex.
Собеседники Bloomberg подтвердили, что хакеры атаковали комитет через программное обеспечение Synnex. В самой корпорации рассказали о нескольких случаях, когда внешние акторы пытались получить доступ через Synnex к данным клиентов в «облачной» среде Microsoft. В Microsoft сообщили, что не могут раскрывать детали каких-либо конкретных случаев без разрешения пользователей.
Пока неясно, связана ли как-то кибератака на республиканцев с массированной кибератакой на американскую IT-компанию Kaseya, которую недавно провели другие предполагаемые российские хакеры из группировки REvil.
Как уточняет агентство, Cozy Bear подозревают в связях со Службой внешней разведки России и считают причастной ко взлому Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
Хакеры входят в группировку APT29, также известную как Cozy Bear, утверждают собеседники агентства. Представитель комитета республиканцев отрицает, что системы были взломаны или какие-либо данные были украдены. Глава штаба Ричард Уолтерс заявил, что в минувшие выходные комитет обнаружил взлом стороннего провайдера — корпорации Synnex.
Собеседники Bloomberg подтвердили, что хакеры атаковали комитет через программное обеспечение Synnex. В самой корпорации рассказали о нескольких случаях, когда внешние акторы пытались получить доступ через Synnex к данным клиентов в «облачной» среде Microsoft. В Microsoft сообщили, что не могут раскрывать детали каких-либо конкретных случаев без разрешения пользователей.
Пока неясно, связана ли как-то кибератака на республиканцев с массированной кибератакой на американскую IT-компанию Kaseya, которую недавно провели другие предполагаемые российские хакеры из группировки REvil.
Как уточняет агентство, Cozy Bear подозревают в связях со Службой внешней разведки России и считают причастной ко взлому Национального комитета Демократической партии в 2016 году.
Группировку также обвинили в проведении декабрьской кибератаки на американские правительственные учреждения, в ходе которой вредоносный код был спрятан в обновлениях, выпущенных IT-компанией SolarWinds (обслуживает государственных заказчиков в исполнительной ветви власти, вооруженных силах и спецслужбах). Кибершпионам удалось проникнуть в сети девяти правительственных учреждений США.
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