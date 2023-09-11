Meta разрабатывает мощную систему искусственного интеллекта

13:53 11 сентября Киев, Украина

Компания Meta активно разрабатывает новую систему искусственного интеллекта, заявляя, что она будет сравнима по мощности с самой передовой моделью, предложенной OpenAI



Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.



По их словам, материнская компания Facebook стремится, чтобы новая модель искусственного интеллекта была готова в следующем году и она будет в несколько раз мощнее коммерческой версии под названием Llama 2.



Llama 2 — языковая модель искусственного интеллекта Meta с открытым кодом, запущенная в июле и распространенная облачными службами Azure от Microsoft, чтобы конкурировать с ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.



Планируемая система, детали которой все еще могут изменяться, поможет другим компаниям создавать сервисы, продуцирующие сложные тексты, анализ и другие результаты, сообщает газета.



Meta планирует начать обучение новой системе ИИ, известной как крупная языковая модель, в начале 2024 года, прилагается в отчете.



Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ИИ может иметь "очень серьезные последствия для глобального мира и безопасности" . Он призывает страны-члены ООН заключить юридически обязывающий пакт о "запрещении летальных автономных систем оружия" до конца 2026 года. Генсек ООН также предупредил, что использование ИИ террористами или правительствами с недобрыми намерениями может повлечь за собой "ужасный уровень смерти и разрушений".