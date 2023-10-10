Playboy расторг контракт с моделью, которая поддержала нападение ХАМАСа на Израиль

15:19 10 октября Киев, Украина





Об этом 10 октября сообщило издание The Times of Israel. Журнал Playboy больше не будет сотрудничать с ливанско-американской экс-порнозвездой Мией Халифой из-за ее сообщений в социальных сетях в поддержку нападения ХАМАСа на Израиль Об этом 10 октября сообщило издание The Times of Israel.

"За последние несколько дней, — говорится в заявлении журнала для взрослых. — Миа сделала отвратительные и достойные порицания комментарии, в которых прославляла нападения ХАМАСа на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей".

Журнал разослал электронные письма своим подписчикам и сказал, что удалил канал "Мии" с платформы Playboy. Теперь на странице Халифы отображаются слова "Не найдено".

"В Playboy мы поощряем свободу выражения взглядов и конструктивные политические дебаты, но соблюдаем политику нулевой терпимости к языку ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия", — добавляют в издании.

В частности, Халифа в X (бывший Twitter) писала : "Я просто хочу убедиться, что есть 4-килобайтная видеозапись того, как мой народ ломает стены тюрьмы под открытым небом, в которую его насильно загнали из дома, чтобы у нас были хорошие материалы. для учебников по истории о том, как они освободились от апартеида.



Халифа также поделилась изображением террористов, ехавших в кузове пикапа, назвав его "картиной эпохи Возрождения".