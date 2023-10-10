Playboy расторг контракт с моделью, которая поддержала нападение ХАМАСа на Израиль

Журнал Playboy больше не будет сотрудничать с ливанско-американской экс-порнозвездой Мией Халифой из-за ее сообщений в социальных сетях в поддержку нападения ХАМАСа на Израиль.
Об этом 10 октября сообщило издание The Times of Israel.
Об этом 10 октября сообщило издание The Times of Israel.
Журнал разослал электронные письма своим подписчикам и сказал, что удалил канал "Мии" с платформы Playboy. Теперь на странице Халифы отображаются слова "Не найдено".
В частности, Халифа в X (бывший Twitter) писала : "Я просто хочу убедиться, что есть 4-килобайтная видеозапись того, как мой народ ломает стены тюрьмы под открытым небом, в которую его насильно загнали из дома, чтобы у нас были хорошие материалы. для учебников по истории о том, как они освободились от апартеида.
Халифа также поделилась изображением террористов, ехавших в кузове пикапа, назвав его "картиной эпохи Возрождения".
Халифа также поделилась изображением террористов, ехавших в кузове пикапа, назвав его "картиной эпохи Возрождения".
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