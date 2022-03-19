Bloomberg: Путин политизирует поставки российской вакцины в другие страны

07:42 21 июня Киев, Украина

На днях информационное агентство Bloomberg опубликовало информацию, в которой идет речь о сбоях в поставках российской ковид-вакцины.



Так, в начале мае жители Мексики недополучили препарат для второго компонента Sputnik V. Население Аргентины столкнулось с той же проблемой, однако там оппозиционные депутаты выдвинули претензию министру здравоохранения и потребовали разъяснения ситуации, при которой второй компонент расхваленной российской вакцины получила лишь менее чем одна пятая часть от тех, кто привился первым.



По подсчетам Bloomberg, По подсчетам Bloomberg, Россия передала в другие страны лишь 17 млн доз препарата из обещанных 896 млн, в то время как Индия поставила другим странам 76 млн доз из обещанных 460, Китай — 234 млн из 904 млн. Наибольшее количество поставок совершил Евросоюз — 279 млн.



Проблемы с поставками могут быть связаны не только с производственными или логистическими возможностями. В середине мая Bloomberg сообщал, что Россия приостановила поставки Sputnik V в Северную Македонию из-за того, что правительство страны подписало декларацию с осуждением ареста Алексея Навального и документ «против серьезных нарушений прав человека», подразумевающий персональные санкции.