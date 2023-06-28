ISW: путин хочет выставить пригожина лжецом и коррупционером

Президент россии владимир путин пытается представить главу ЧВК "Вагнер" евгения пригожина коррупционером и лжецом, чтобы разрушить его репутацию среди персонала компании и российского общества.
Об этом говорится в отчете-анализе американского Института изучения войны (ISW).
Как отмечают эксперты, 27 июня путин намекнул, что "владелец компании "Конкорд", которая является дочерней компанией пригожина, соврал о независимости ЧВК "Вагнер" от кремля и отсутствии государственных компенсаций персонала компании".
российский президент заявил, что кремль "полностью финансирует ЧВК "Вагнер" и поставляет ему оружие. Он также утверждал, что кремль платил персоналу "Вагнера" и их семьям из федерального бюджета россии".
путин добавил, что владелец компании "Конкорд" получил 80 млрд рублей (около $936 млн) в период с мая 2022 по май 2023 года за доставку и питание российским военным, и что кремль будет расследовать отмывание денег со стороны ЧВК.
Как отмечают эксперты, 27 июня путин намекнул, что "владелец компании "Конкорд", которая является дочерней компанией пригожина, соврал о независимости ЧВК "Вагнер" от кремля и отсутствии государственных компенсаций персонала компании".
российский президент заявил, что кремль "полностью финансирует ЧВК "Вагнер" и поставляет ему оружие. Он также утверждал, что кремль платил персоналу "Вагнера" и их семьям из федерального бюджета россии".
путин добавил, что владелец компании "Конкорд" получил 80 млрд рублей (около $936 млн) в период с мая 2022 по май 2023 года за доставку и питание российским военным, и что кремль будет расследовать отмывание денег со стороны ЧВК.
Эксперты добавляют, что кремль начал внутреннюю информационную кампанию в федерации, чтобы побудить персонал Вагнера подписать контакты с министерством обороны россии.
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