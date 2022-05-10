Forbes присвоил Илону Маску второе место в рейтинге самых богатых людей планеты

В пятерку богатейших людей мира вошли: Джефф Безос, Илон Маск, Бернар Арно, Билл Гейтс и пятое место соответветственно досталось Марку Цукербергу.
Об этом издание Forbes сообщает в среду, 9 декабря.
Состояние Маска оценивается в $144,7 млрд. Так он обошел в рейтинге владеющего $144,3 млрд гендиректора французской группы компаний LVMH Бернара Арно, который теперь находится на третьем месте. При этом в рейтинге по-прежнему лидирует глава Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую же позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.
В то же время в десятке самых богатых людей мира находятся глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один из основателей и руководителей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($81,3 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($79,7 млрд) и Сергей Брин ($77,4 млрд), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $77,2 млрд.
Состояние Маска оценивается в $144,7 млрд. Так он обошел в рейтинге владеющего $144,3 млрд гендиректора французской группы компаний LVMH Бернара Арно, который теперь находится на третьем месте. При этом в рейтинге по-прежнему лидирует глава Amazon Джефф Безос с $185,4 млрд. Четвертую же позицию занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($118,8 млрд), а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, достигает $104 млрд.
В то же время в десятке самых богатых людей мира находятся глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($86,1 млрд), один из основателей и руководителей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($81,3 млрд), основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($79,7 млрд) и Сергей Брин ($77,4 млрд), а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $77,2 млрд.
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