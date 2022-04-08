Intel приостановила работу в россии

14:48 06 апреля Киев, Украина

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в россии из-за войны в Украине.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в россии. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Intel добавили, что «работают над тем, чтобы поддержать в этой сложной ситуации всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в россии».