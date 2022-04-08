Intel приостановила работу в россии
14:48 06 апреля Киев, Украина
Один из ведущих поставщиков микропроцессоров, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в россии
из-за войны в Украине.
«Мы немедленно приостановили все деловые операции в россии. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В Intel добавили, что «работают над тем, чтобы поддержать в этой сложной ситуации всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в россии».
"Intel вместе с мировым сообществом продолжает осуждать войну россии против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира… Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми в остальном мире, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе", - сказали в компании.
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