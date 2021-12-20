Apple предупредила активистов из разных стран о возможной слежке со стороны государства

Техподдержка компании Apple предупредила ряд активистов, журналистов и правозащитников из Казахстана, Таиланда, Ганы, Уганды и Сальвадора о возможных взломах или слежках со стороны злоумышленников, которые "спонсируются государством".
Сообщения получили по меньшей мере 20 человек, пишет Reuters .
В сообщении говорится, что их устройства могли быть взломаны спонсируемымb государством злоумышленниками, чтобы получить удаленный доступ к конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону.
Среди тех, кто может стать мишенью злоумышленников – по меньшей мере 6 активистов и исследователей, критиковавших правительство Таиланда.
О предупреждении от Apple о возможной слежке также рассказали двое политических активистов в Гане, оппозиционный политик в Уганде, а также десяток журналистов из сальвадорских СМИ, уточняет Reuters.
Среди тех, кто получил такое сообщение, – шесть активистов движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! Корпорация не называет, какую именно шпионскую программу могут использовать злоумышленники, однако активисты предполагают, что к взломам может быть причастно программное обеспечение Pegasus.
Известно, что 23 ноября Apple подала иск против израильской фирмы NSO Group – разработчика Pegasus, требуя запретить в будущем использовать программное обеспечение, услуги и технику Apple. Иск подали в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе (США).
Ранее сообщалось о том, что за активистами, правозащитниками, журналистами и политиками могли годами следить с помощью программы Pegasus. Такие данные привели расследователи после длительного журналистского расследования Проект Pegasus.
Программа-шпион способна мгновенно установиться на телефон жертвы: для этого достаточно всего один раз нажать на полученную от злоумышленников ссылку.
"Репортеры без границ" (RSF) призвали премьер-министра Израиля Нафтали Бенета прекратить разрешение на экспорт этого шпионского программного обеспечения.
Также организация предоставила ряд рекомендаций журналистам, как защитить свой смартфон от злоумышленников и шпионского оборудования.
Сообщения получили по меньшей мере 20 человек, пишет Reuters .
В сообщении говорится, что их устройства могли быть взломаны спонсируемымb государством злоумышленниками, чтобы получить удаленный доступ к конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону.
Среди тех, кто может стать мишенью злоумышленников – по меньшей мере 6 активистов и исследователей, критиковавших правительство Таиланда.
О предупреждении от Apple о возможной слежке также рассказали двое политических активистов в Гане, оппозиционный политик в Уганде, а также десяток журналистов из сальвадорских СМИ, уточняет Reuters.
Среди тех, кто получил такое сообщение, – шесть активистов движения за политические реформы Oyan, Qazaqstan! Корпорация не называет, какую именно шпионскую программу могут использовать злоумышленники, однако активисты предполагают, что к взломам может быть причастно программное обеспечение Pegasus.
Известно, что 23 ноября Apple подала иск против израильской фирмы NSO Group – разработчика Pegasus, требуя запретить в будущем использовать программное обеспечение, услуги и технику Apple. Иск подали в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе (США).
Ранее сообщалось о том, что за активистами, правозащитниками, журналистами и политиками могли годами следить с помощью программы Pegasus. Такие данные привели расследователи после длительного журналистского расследования Проект Pegasus.
Программа-шпион способна мгновенно установиться на телефон жертвы: для этого достаточно всего один раз нажать на полученную от злоумышленников ссылку.
"Репортеры без границ" (RSF) призвали премьер-министра Израиля Нафтали Бенета прекратить разрешение на экспорт этого шпионского программного обеспечения.
Также организация предоставила ряд рекомендаций журналистам, как защитить свой смартфон от злоумышленников и шпионского оборудования.
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