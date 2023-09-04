Meta представила веб-версию Threads: новые возможности для пользователей

11:44 25 августа Киев, Украина





соцсети Threads, которую в июле запустила Meta , появилась веб-версия. Это подтвердил руководитель Instagram Адам Моссери, а также об этом идет речь в блоге Meta.

Моссери оставил ссылку на веб-версию в своем сообщении.

На сайте уже можно ставить ругательства, оставлять комментарии и делать репосты. Однако последняя функция работает не у всех: пользователи в комментариях к сообщению Моссери сообщают, что платформа обещает добавить такую возможность "впоследствии".



Вообще ранее утверждали, что в веб-версии можно будет только просматривать публикации, а при нажатии кнопок "Ответить", "Репост", "Нравится", "Отправить" открывается QR-код со ссылкой на приложение.

Что известно о Threads

Работу над Threads Meta начала в январе 2023 года – через несколько месяцев после того, как Илон Маск приобрел Twitter и там начались изменения. 1 июля там ввели ограничения на просмотр твитов в сутки, а Meta объявила о релизе своей соцсети — Threads.



Запуск Threads был в целом успешным – за первую неделю там зарегистрировалось более 100 миллионов пользователей. Но в конце июля оказалось, что все меньше людей были активны в приложении.



Согласно данным компании SimilarWeb, отслеживающей трафик на разных вебсайтах, в день самого высокого трафика, 7 июля, было 49 миллионов ежедневных активных пользователей Android по всему миру; на следующей неделе было всего 23,6 миллиона активных ежедневных пользователей.