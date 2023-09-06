LG представила первый в мире беспроводной 246-сантиметровый телевизор

11:19 04 сентября Киев, Украина

Один из лидеров среди производителей электроники, южнокорейская компания LG Electronics представила свою очередную новинку - первый в мире беспроводной OLED-телевизор Signature M.

По информации LG, 246-сантиметровый телевизор с органическим светодиодом будет продаваться в комплекте с передатчиком Zero Connect, который передает видео и аудиосигналы с разрешением до 4K и частотой обновления 120 Гц по беспроводной сети.

Отмечается, что этот передатчик немного напоминает коробку, которую можно разместить на расстоянии до десяти метров, и он все равно будет бесперебойно передавать данные.

Компания также заявила, что разработала алгоритм, помогающий минимизировать ошибки или перебои в передаче данных и определяющий оптимальный путь передачи сигналов.

В LG добавили, что разработка Signature M стала возможна благодаря OLED-технологиям компании и ноу-хау, которые она создала за последнее время.

Первой страной, где начнется продажа беспроводного 246-сантиметрового телевизора, стала Южная Корея. Стоимость новинки пока не названа

Следует заметить, что это уже пятый OLED-телевизор Signature OLED от LG с момента появления первого в 2016 году. В 2020 году был выпущен Signature OLED R – первый в мире телевизор, который можно свернуть.