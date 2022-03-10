Apple представила iPhone 12

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В самой компании сразу назвали главное преимущество - новый iPhone 12 работает на



"Это начало новой эры для iPhone", - заявил во время презентации исполнительный директор Apple Тим Кук.



В сентябре компания показала новые Apple Watch и iPad, презентацию айфонов пришлось сместить на октябрь, а на новые Macbook, по прогнозам, придется ждать еще дольше - по крайней мере до ноября.



Линейка новых айфонов, как и прогнозировали, будет состоять не из трех, а из четырех моделей смартфонов. Кроме обычной версии, а также версий Pro и Pro Max, добавится еще одна - с iPhone Mini. Вечером во вторник, 13 октября, компания Apple представила новый iPhone 12. Чем он лучше предыдущих?В самой компании сразу назвали главное преимущество - новый iPhone 12 работает на 5G , а это гарантирует рекордную скорость."Это начало новой эры для iPhone", - заявил во время презентации исполнительный директор Apple Тим Кук.В сентябре компания показала новые Apple Watch и iPad, презентацию айфонов пришлось сместить на октябрь, а на новые Macbook, по прогнозам, придется ждать еще дольше - по крайней мере до ноября.Линейка новых айфонов, как и прогнозировали, будет состоять не из трех, а из четырех моделей смартфонов. Кроме обычной версии, а также версий Pro и Pro Max, добавится еще одна - с iPhone Mini.





Она будет самой маленькой из всех, и с экраном 5,4 дюйма по габаритам будет похожа на iPhone SE.



Новый iPhone 12 на 11% тоньше предшественников и на 16% легче.



Во время презентации глава Apple Тим Кук много рассказывал о преимуществах 5G.



Традиционно для Apple, одним из ключевых нововведений в айфонах стал новый процессор. На этот раз речь идет о модели A14 Bionic, вместе с которой Apple перешла на 5-нанометровый техпроцесс - первой среди конкурентов на рынке мобильных устройств.



Экран покрывает Ceramic Shield, что, по словам разработчиков, делает новый iPhone в 4 раза более выносливым к повреждениям.



Айфоны несколько изменятся и визуально - станут немного "острее" по краям и получат новый цвет корпуса: смартфоны станут доступными в темньо-синем цвете - это в дополнение к черному, белого, красного и светло-зеленого.



В флагманских версиях рамка устройства также будет не алюминиевой, как раньше, а стальной, а сами они будут в четырех цветах - серебристый, золотой, графит и синий. Их экраны увеличатся - в iPhone Pro с 5,8 дюймов до 6,1дюймив, а Pro Max - с 6,5 дюймов до 6,7.



iPhone 12 Pro имеет три камеры и новый замечательный синий цвет - "Тихоокеанский"



Кроме того, все новые айфоны будут оснащены OLED-экранами, которые ранее получали только топовые модели. Для пользователя это означает, что цвета, которые отображаются на экране, будут более глубокими и контрастными.



В iPhone 12 Pro - три камеры, и вообще "начинка" камер на новых iPhone будет иметь некоторые улучшения - в частности, большие оптический зум и диафрагма, которая позволит получать лучшие снимки в условиях плохого освещения.



Сколько будет стоить:



iPhone 12 - от 799 долларов

iPhone 12 Pro - от 999 долларов

iPhone 12 Pro Max - от 1099 долларов

iPhone 12 Mini - от 699 долларов



