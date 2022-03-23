Bloomberg: после начала войны глава Центробанка РФ Набиуллина хотела уйти с поста, но Путин ее не отпустил

20:14 23 марта Киев, Украина

После вторжения России в Украину глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина просила об отставке, но президент РФ Владимир Путин отклонил ее просьбу.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.



По их словам, уход с должности сейчас был бы расценен президентом России как предательство. Центробанк и Кремль не ответили на запрос Bloomberg о предполагаемой попытке Набиуллиной покинуть свой пост.



9 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в фейсбуке, что Набиуллина хотела уволиться, но Путин не принял ее заявление. Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку подтвердили два источника украинского издания «Обозреватель» и источник британской газеты The Guardian.

«Набиуллина думала об отставке с самого начала войны. Но это будет иметь прямые последствия для нее и ее семьи», — сказал он.

В Кремле 9 марта заявили, что не знают о желании Набиуллиной уволиться. 18 марта Путин предложил Госдуме переназначить ее главой ЦБ на очередной пятилетний срок. Набиуллина занимает эту должность с 2013 года.