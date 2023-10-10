Rheinmetall получил новый заказ более чем на 100 тысяч артснарядов для ВСУ

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ более чем на 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для украинских военных.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Боеприпасы будут изготовлены новой испанской дочерней фирмой Rheinmetall Expal Munitions. В то же время другой заказ рассчитан на производство дополнительного количества обломочно-фугасных артснарядов DM121.
Боеприпасы будут изготовлены новой испанской дочерней фирмой Rheinmetall Expal Munitions. В то же время другой заказ рассчитан на производство дополнительного количества обломочно-фугасных артснарядов DM121.
Концерн указывает, что до конца 2023 года будут переданы "десятки тысяч" снарядов, а полностью заказ будет выполнен в 2024 году.
Точная стоимость контракта не раскрывается, но сказано, что она находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро.
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