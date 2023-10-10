Rheinmetall получил новый заказ более чем на 100 тысяч артснарядов для ВСУ

15:13 10 октября Киев, Украина

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от правительства ФРГ заказ более чем на 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Боеприпасы будут изготовлены новой испанской дочерней фирмой Rheinmetall Expal Munitions. В то же время другой заказ рассчитан на производство дополнительного количества обломочно-фугасных артснарядов DM121.

"Хотя заказчиком является немецкое правительство, все боеприпасы предназначены для Украины", – проинформировали в Rheinmetall.

Концерн указывает, что до конца 2023 года будут переданы "десятки тысяч" снарядов, а полностью заказ будет выполнен в 2024 году.



Точная стоимость контракта не раскрывается, но сказано, что она находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро.