Nike полностью уходит с российского рынка

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из россии через три месяца после приостановки своей деятельности в стране.
Об этом говорится в сообщении компании.
Nike заявила 3 марта, что временно приостановит работу всех своих магазинов, принадлежащих и управляемых Nike, в россии в ответ на вторжение рф в Украину, добавив, что те, которые все еще открыты, управляются независимыми партнерами.
В четверг Nike присоединился к другим крупным западным брендам, таким как McDonald's и Google, и подтвердил, что полностью покинет страну.
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