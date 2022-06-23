Nike полностью уходит с российского рынка

15:34 23 июня Киев, Украина

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из россии через три месяца после приостановки своей деятельности в стране.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — сообщает компания.

Nike заявила 3 марта, что временно приостановит работу всех своих магазинов, принадлежащих и управляемых Nike, в россии в ответ на вторжение рф в Украину, добавив, что те, которые все еще открыты, управляются независимыми партнерами.



В четверг Nike присоединился к другим крупным западным брендам, таким как McDonald's и Google, и подтвердил, что полностью покинет страну.