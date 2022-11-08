Hubble показал "желто-голубую" галактику в созвездии Индеец

09:19 08 ноября Киев, Украина

Космический телескоп NASA/ESA Hubble благодаря камере Wide Field Camera 3 сделал фото масштабной спиральной галактики NGC 7038 в созвездии Индеец.

Об этом сообщили в обсерватории.



Галактика расположена в 220 миллионах световых лет от планеты Земля. Центр галактики имеет овальную форму с четырьмя синими спиральными "рукавами" вокруг него. При этом сам центр галактики ярко сияет бледно-желтым светом. На изображении также можно увидеть оранжевую пыль как в центре NGC 7038, так и у ее "рукавов". Над и под галактикой на черном фоне видно много маленьких звезд и других галактик. Открыл этот объект британский астроном германского происхождения Джон Гершель. Он в первый раз наблюдал за ним 30 сентября 1834 года.

“На этом изображении особенно богатый и детальный вид спиральной галактики. Также он демонстрирует огромное количество далеких звезд и галактик вокруг нее”, — говорится в сообщении.

Фотография особенно полезна для астрономов, которые измеряли расстояния в больших космических масштабах. Одной из начальных научных целей Hubble было точно определить расстояния до ночного неба.