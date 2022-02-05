Toshiba подверглась кибератаке со стороны хакеров DarkSide

19:51 14 Май Киев, Украина

Российские хакеры DarkSide , которые стоят за кибератакой на крупнейший трубопровод США, атаковали японскую компанию Toshiba во Франции.

Об этом сообщает NHK.



Японская фирма в сфере кибербезопасности Mitsui Bussan Secure Directions сообщила, что базирующаяся в России группа DarkSide сделала заявление об этом на странице теневого сайта во втором часу пополуночи в пятницу по японскому времени.



В заявлении, размещенном на этом сайте, группа сообщила о хакерском взломе системы предприятия компании Toshiba во Франции и о краже конфиденциальной информации.



Хакерская группа утверждает, что похитила более 740 гигабайтов данных, которые включают информацию об управлении, новых направлениях бизнеса и личные сведения.



Toshiba Tec France Imaging System, французское подразделение Toshiba подтвердило, что подверглось хакерской атаке со стороны группировки DarkSide, сообщает Reuters.



