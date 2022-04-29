Moderna подтвердила свою эффективность на 100%

Американская вакцина от коронавируса производства компании Moderna на выборке более чем из 30 тыс. добровольцев, показала свою эффективность на 94,1 %, об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек. Из них коронавирусом заболели 196 человек, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.
Во время испытаний 30 добровольцев заболели тяжелой формой COVID-19 - это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех же, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины.
Известно, также что в ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.
Также в Moderna заявили, что компания подает документы на регистрацию вакцины в США.
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