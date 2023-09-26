WhatsApp перестанет поддерживать старые версии Android

15:17 26 сентября Киев, Украина

Мессенджер



Об этом сообщается в справочном центре WhatsApp.



Отмечается, что мессенджер поддерживает и рекомендует устройства с такими операционными системами: WhatsApp с 24 октября перестанет поддерживать версии операционных систем Android 4.1 и будет поддерживаться на Android версии 5.0 и выше.Об этом сообщается в справочном центре WhatsApp.Отмечается, что мессенджер поддерживает и рекомендует устройства с такими операционными системами:

Android 4.1 и более новых версий;

iOS 12 и более новых версий;

KaiOS 2.5.0 и более новых версий, в том числе JioPhone и JioPhone 2.

При этом:

С 24 октября 2023 года WhatsApp будет поддерживаться только на устройствах с ОС Android 5.0 и более новых версий.

Необходимо, чтобы во время процедуры подтверждения на телефоне была возможность принимать SMS-сообщения или звонки. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, имеющих доступ в Интернет только через сеть Wi-Fi.

Как пояснили в WhatsApp, устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому команда мессенджера регулярно просматривает поддерживаемые операционные системы и обновляет их перечень.

"Чтобы решить, поддержку каких операционных систем следует прекратить, мы, как и другие технологические компании, ежегодно рассматриваем, какие устройства и программное обеспечение наиболее устарели и имеют меньше пользователей. Эти устройства также могут не обладать новейшими обновлениями системы безопасности или функциональными возможностями, необходимыми для использования WhatsApp", — говорится в сообщении.

В WhatsApp отметили, что прежде чем мессенджер перестанет поддерживать операционную систему, пользователь заблаговременно получит уведомления и несколько напоминаний об обновлениях непосредственно в WhatsApp.



WhatsApp – мессенджер для смартфонов от Meta. Позволяет передавать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.