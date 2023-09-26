WhatsApp перестанет поддерживать старые версии Android

Мессенджер WhatsApp с 24 октября перестанет поддерживать версии операционных систем Android 4.1 и будет поддерживаться на Android версии 5.0 и выше.
Об этом сообщается в справочном центре WhatsApp.
Отмечается, что мессенджер поддерживает и рекомендует устройства с такими операционными системами:
Об этом сообщается в справочном центре WhatsApp.
Отмечается, что мессенджер поддерживает и рекомендует устройства с такими операционными системами:
- Android 4.1 и более новых версий;
- iOS 12 и более новых версий;
- KaiOS 2.5.0 и более новых версий, в том числе JioPhone и JioPhone 2.
При этом:
С 24 октября 2023 года WhatsApp будет поддерживаться только на устройствах с ОС Android 5.0 и более новых версий.
Необходимо, чтобы во время процедуры подтверждения на телефоне была возможность принимать SMS-сообщения или звонки. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, имеющих доступ в Интернет только через сеть Wi-Fi.
Необходимо, чтобы во время процедуры подтверждения на телефоне была возможность принимать SMS-сообщения или звонки. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, имеющих доступ в Интернет только через сеть Wi-Fi.
Как пояснили в WhatsApp, устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому команда мессенджера регулярно просматривает поддерживаемые операционные системы и обновляет их перечень.
В WhatsApp отметили, что прежде чем мессенджер перестанет поддерживать операционную систему, пользователь заблаговременно получит уведомления и несколько напоминаний об обновлениях непосредственно в WhatsApp.
WhatsApp – мессенджер для смартфонов от Meta. Позволяет передавать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.
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