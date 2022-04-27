NASA опубликовало уникальные кадры полета над Юпитером

20:24 27 ноября Киев, Украина





В своем пресс-релизе



Пять лет потребовалось межпланетной станции "Юнона", чтобы добраться до Юпитера , теперь благодаря созданному из 41 изображения видео, каждый может ощутить себя пассажиром межпланетного рейса.В своем пресс-релизе NASA уточняет, что видео создано специально для того, чтобы человек мог понять, как бы выглядел полет над Юпитером, если бы пассажир находился на самой «Юноне», которая подошла на максимально близкое расстояние к планете в 3400 километров.

«Юнона» наблюдает за Юпитером с 2016 года, на такое близкое расстояние аппарат подошел во время своего последнего облета планеты 2 июня 2020 года. В этот момент мощная гравитация Юпитера разогнала космический корабль до огромной скорости —209 000 километров в час относительно планеты.

Целью миссии «Юноны» является изучение гравитационного и магнитного полей Юпитера и проверка гипотезы о наличии твердого ядра у планеты. Эта межпланетная станция стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту Юпитера, после «Галилео», который работал рядом с газовым гигантом с 1995 по 2003 год.