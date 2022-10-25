KFC окончательно уходит с российского рынка

11:34 25 октября Киев, Украина

Американский холдинг Yum! Brands начал процесс передачи российского бизнеса, включая рестораны KFC и мастер-франшизы бренда, местному партнеру.

Об этом говорится в заявлении холдинга. Покупателем актива оценочной стоимостью 1,3 млрд. рублей стали структуры ижевской сети "Фуд-сервис" - Smart Service Ltd, пишет "Коммерсант".

“Согласно соглашению, покупатель будет отвечать за ребрендинг локаций на не-Yum! концепции. Кроме того, покупатель несет ответственность за содержание сотрудников компании в россии . Завершение соглашения зависит от одобрения регуляторных и правительственных органов и других условий, согласованных сторонами. После завершения транзакции Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в россии», – говорится в заявлении компании.

Ранее компания объявила, что завершила передачу права собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, инициировавшему процесс ребрендинга локаций на не-Yum! концепции.



По информации издания "Коммерсант", новый собственник обязан постепенно ребрендировать все заведения KFC в россии в Rostic's. Окончательное закрытие сделки ожидается в конце года.



В россии насчитывается около тысячи ресторанов KFC. Структура Yum! Brands ООО "Ям Ресторантс Раша" управляет около 70 заведениями KFC в рф.



В марте 2022 года Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов KFC в россии и инвестиции в российский рынок. В июле американская корпорация сообщила, что нашла покупателя на бизнес в рф, но тогда не раскрыла его.



Прибыль "Ям Ресторантс Раша", по данным Kartoteka.ru, в 2021 году составила 18,3 млрд руб. Чистая прибыль – 2,4 млрд руб. Около 930 заведений под вывеской KFC управляют независимые владельцы по договорам лицензирования или франшизы.



Права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, отмечает источник издания. У покупателя будет обязательство постепенно ребрендировать все рестораны сети KFC, включая заведения, работающие по франшизе.