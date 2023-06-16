Swarovski окончательно покинула российский рынок

10:09 15 июня Киев, Украина

Австрийская компания Swarovski полностью вышла из российского рынка. Об этом рассказал глава компании Алексис Назард, сообщает австрийская газета Kleine Zeitung.



Компания временно закрыла свои магазины в россии и приостановила онлайн-продажу продукции в рф еще в марте 2022 года.



Сейчас Swarovski разрабатывает автомобильные компоненты BMW, ведутся переговоры с другими производителями. Директор компании подчеркнул рост в автомобильном секторе, который составляет 71%.



По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, за год российской агрессии против Украины только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок .