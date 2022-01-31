"Один на один": начались переговоры лидеров России и Беларуси

15:43 14 Сентябрь Киев, Украина

В Сочи стартовали переговоры Путина Лукашенко , главы стран обсудят стратегию и пути развития российско-белорусских отношений.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Переговоры начались", - объявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отмечается, что переговоры проходят в формате "один на один". Как отметил представитель Кремля, по итогам встречи лидеров соседних стран, подписание каких-либо документов не планируется.



Александр Лукашенко прибыл в Сочи в понедельник около 11:00. Это его первая зарубежная поездка после президентских выборов 9 августа.





