Nokia объявила о выходе с российского рынка

13:33 12 апреля Киев, Украина

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы на российском рынке.

«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в заявлении компании.

При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.

«Что касается финансовых последствий этого решения, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% наших чистых продаж. Учитывая высокий спрос, который мы наблюдаем в других регионах, мы не ожидаем, что это решение повлияет на нашу способность достичь нашего прогноза на 2022 год, представленного в отчете», — добавили в компании.

Nokia вместе с Ericsson и Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования. Сейчас из этих компаний в России остается только Huawei.