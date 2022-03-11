YouTube объявил о блокировке всех каналов российских государственных СМИ
20:31 11 Март Киев, Украина
Видеохостинг YouTube
начинает блокировку каналов российских СМИ, финансируемых государством, по всему миру. Об этом говорится в заявлении
YouTube, которое опубликовал журналист Washington Post Геррит Де Винк.
«Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием. Теперь к ним относится и вторжение России в Украину», — заявили в компании.
В соответствии с этим YouTube решил заблокировать аккаунты государственных российских СМИ.
«Это решение вступает в силу немедленно», — сказано в заявлении.
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