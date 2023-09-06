NASA обнаружило новый кратер на Луне после падения космической станции рф "Луна-25"

14:28 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте NASA. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило изображение нового кратера на Луне. Вероятно, это место падения российского космического аппарата "Луна-25" 19 августа.Об этом сообщается на сайте NASA.

"Космический аппарат NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом падения российского космического аппарата "Луна-25"", - говорится в сообщении.

На сайте NASA предлагается GIF , где сравниваются два изображения: снимок поверхности луны от 27 июня 2020 года и фото от 24 августа 2023 года.

Там также отмечается, что команда LROC сравнила снимки, сделанные к моменту столкновения, с последовательностью, сделанной после него, и обнаружила небольшой новый кратер.

"Последнее "предыдущее" изображение этого участка было сделано LRO в июне 2022 года (кадр № M1410024427R); следовательно, кратер образовался где-то после этой даты. Поскольку этот новый кратер расположен близко к предполагаемой точке столкновения с "Луной 25", команда LRO приходит к выводу, что он, скорее всего, происходит от этой миссии, а не от природного ударного элемента", - отметили в космическом агентстве.

Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров.