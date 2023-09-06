NASA обнаружило новый кратер на Луне после падения космической станции рф "Луна-25"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило изображение нового кратера на Луне. Вероятно, это место падения российского космического аппарата "Луна-25" 19 августа.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Об этом сообщается на сайте NASA.
На сайте NASA предлагается GIF, где сравниваются два изображения: снимок поверхности луны от 27 июня 2020 года и фото от 24 августа 2023 года.
Там также отмечается, что команда LROC сравнила снимки, сделанные к моменту столкновения, с последовательностью, сделанной после него, и обнаружила небольшой новый кратер.
Новый кратер имеет диаметр около 10 метров и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 метров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии