10:55 02 октября Киев, Украина

Компания Apple обнаружила проблемы , приводящие к перегреву iPhone 15. В частности, речь идет об ошибке в программном обеспечении iOS 17, которая будет исправлена в предстоящем обновлении.

Об этом сообщает Reuters.



После того, как пользователи начали жаловаться, что новые iPhone 15 сильно нагреваются, в Apple заявили, что устройство может ощущаться более теплым в первые несколько дней "после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности".



Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы. В Apple сообщили, что компания работает с разработчиками программ по устранению недостатков.



Отмечается, что к программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9, Instagram от Meta и Uber. При этом Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.



В Apple отмечают, что будущее обновление операционной системы iOS 17, которое должно помочь решить проблемы с температурой новых iPhone, не снизит их производительность.