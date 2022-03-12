Microsoft обнародовал ожидаемую дату "смерти" Windows 10

07:15 16 июня Киев, Украина

Как стало известно, вчера, 15 июня, пресс-служба корпорации Microsoft сообщила, что 14 октября 2025 года будет прекращено обслуживание операционной системы . По выражению, опубликованному в портале Thurrot, это означает дату "смерти" Windows 10.

Издание добавляет, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга. Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с "десяткой".

Это первый случай, когда Microsoft обнародовала дату окончания поддержки действующей операционки до выпуска новой версии. В то же время обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft - поддержка "десятки" началась 29 июля 2015 года.

Напомним, что ранее Microsoft представила платформу виртуальной реальности. Платформа позволит пользователям создавать виртуальные аватары, а со временем - использовать фотореалистичные голограммы.