"Никаких предложений от лукашенка я не принимал": пригожин об переговорах

Представители пресс-службы Лукашенко сообщили, что самопровазглашенный президент переговоры с евгением пригожиным.
В результате встречи было достигнуто соглашение об остановке движения приватной военной компании "Вагнер" на территории российской федерации.
Однако сам пригожин в своем официальном ТГ-канале опроверг данную информацию отметив, что переговоры были но безуспешные.
В результате встречи было достигнуто соглашение об остановке движения приватной военной компании "Вагнер" на территории российской федерации.
Однако сам пригожин в своем официальном ТГ-канале опроверг данную информацию отметив, что переговоры были но безуспешные.
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