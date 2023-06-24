"Никаких предложений от лукашенка я не принимал": пригожин об переговорах

20:34 24 июня Киев, Украина

Представители пресс-службы Лукашенко сообщили, что самопровазглашенный президент переговоры с евгением пригожиным.

В результате встречи было достигнуто соглашение об остановке движения приватной военной компании "Вагнер" на территории российской федерации.

Однако сам пригожин в своем официальном ТГ-канале опроверг данную информацию отметив, что переговоры были но безуспешные.