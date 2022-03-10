BBC, несмотря на цензуру, возобновляет работу в России

Российская служба новостей BBC решила возобновить работу в РФ, несмотря на цензуру и угрозу заключения журналистов из-за действия так называемого закона о фейках.
Деятельность новостной службы ведется из-за рубежа, говорится в заявлении BBC от 8 марта.
В ВВС объяснили, что такое решение было принято из-за крайней необходимости вести репортажи из РФ.
Деятельность новостной службы ведется из-за рубежа, говорится в заявлении BBC от 8 марта.
В ВВС объяснили, что такое решение было принято из-за крайней необходимости вести репортажи из РФ.
Также в соцсетях издания есть краткая видеоинструкция, как получить доступ к новостям ВВС, несмотря на блокировки в России.
Напомним, с началом новой российской агрессии против Украины Кремль заблокировал доступ к немногочисленным местным независимым СМИ, пытавшимся донести до россиян правду о войне.
Напомним, с началом новой российской агрессии против Украины Кремль заблокировал доступ к немногочисленным местным независимым СМИ, пытавшимся донести до россиян правду о войне.
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