BBC, несмотря на цензуру, возобновляет работу в России

14:53 09 Март Киев, Украина

Российская служба новостей BBC решила возобновить работу в РФ, несмотря на цензуру и угрозу заключения журналистов из-за действия так называемого закона о фейках.

Деятельность новостной службы ведется из-за рубежа, говорится в заявлении BBC от 8 марта.

В ВВС объяснили, что такое решение было принято из-за крайней необходимости вести репортажи из РФ.
"Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с острой необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке сегодня вечером (Во вторник, 8 марта. – Ред.) после того, как они были временно прекращены в конце прошлой недели”, – говорится в сообщении.
Также в соцсетях издания есть краткая видеоинструкция, как получить доступ к новостям ВВС, несмотря на блокировки в России.

Напомним, с началом новой российской агрессии против Украины Кремль заблокировал доступ к немногочисленным местным независимым СМИ, пытавшимся донести до россиян правду о войне.