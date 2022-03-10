BBC, несмотря на цензуру, возобновляет работу в России

14:53 09 Март Киев, Украина

Российская служба новостей BBC решила возобновить работу в РФ, несмотря на цензуру и угрозу заключения журналистов из-за действия так называемого закона о фейках.



Деятельность новостной службы ведется из-за рубежа, говорится в заявлении BBC от 8 марта.



В ВВС объяснили, что такое решение было принято из-за крайней необходимости вести репортажи из РФ.

"Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с острой необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке сегодня вечером (Во вторник, 8 марта. – Ред.) после того, как они были временно прекращены в конце прошлой недели”, – говорится в сообщении.