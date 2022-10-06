«Небоевые потери» армии рф: в воинской части под Петербургом застрелился мобилизованный

28-летний парень выстрелил в себя из автомата во время тренировки в воинской части в поселке Каменка под Петербургом. Это уже минимум 11-я смерть (из известных) с момента объявления мобилизации.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой свидетельства другого призывника.
По словам одного из мобилизованных, 28-летний петербуржец выстрелил в себя из автомата во время стрельб. Эту информацию журналистом подтвердили еще два не связанных друг с другом источника.
Кроме того друг одного из новобранцев сообщило о гибели трех человек в Каменке. У двоих остановилось сердце, еще один — совершил суицид. Власти не подтверждают эту информацию.
В Каменке находится воинская часть 02511 военные из которой принимают участие в войне в Украине. СМИ с начала вторжения сообщали о погибших военнослужащих, которые там служили. Ни власти региона, ни Минобороны не приводили данных о том, сколько погибло, было ранено и попало в плен из этой воинской части.
С начала мобилизации в россии, по данным СМИ, в военных частях и пунктах сбора погибли как минимум десять призывников в Перми, Кабардино-Балкарии, Новосибирске, Тюменской области, Владивостоке и Омске. В качестве самой частой причиной смерти среди резервистов называют сердечный приступ.
Президент россии владимир путин 29 сентября потребовал исправить все ошибки мобилизации и вернуть всех незаконно призванных обратно домой. Однако, как рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, резервистов уже отправляют в бой без необходимой подготовки.
По словам одного из мобилизованных, 28-летний петербуржец выстрелил в себя из автомата во время стрельб. Эту информацию журналистом подтвердили еще два не связанных друг с другом источника.
Кроме того друг одного из новобранцев сообщило о гибели трех человек в Каменке. У двоих остановилось сердце, еще один — совершил суицид. Власти не подтверждают эту информацию.
В Каменке находится воинская часть 02511 военные из которой принимают участие в войне в Украине. СМИ с начала вторжения сообщали о погибших военнослужащих, которые там служили. Ни власти региона, ни Минобороны не приводили данных о том, сколько погибло, было ранено и попало в плен из этой воинской части.
С начала мобилизации в россии, по данным СМИ, в военных частях и пунктах сбора погибли как минимум десять призывников в Перми, Кабардино-Балкарии, Новосибирске, Тюменской области, Владивостоке и Омске. В качестве самой частой причиной смерти среди резервистов называют сердечный приступ.
Президент россии владимир путин 29 сентября потребовал исправить все ошибки мобилизации и вернуть всех незаконно призванных обратно домой. Однако, как рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович, резервистов уже отправляют в бой без необходимой подготовки.
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